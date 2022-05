Sabrina MARTIN

Mon expérience de 5 ans en tant que Responsable ADV au sein d'un bureau d'études spécialisé dans les énergies renouvelables m'a permis d'acquérir de solides compétences notamment en matière de management, de suivi de projets et d'organisation d'un service.



Le sens des priorités et de la confidentialité sont des points essentiels à la mise en place d'une relation de confiance.



Très investie dans mon travail, je saurai être l'interface privilégiée entre la Direction et les différents intervenants internes et externes.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet

Management

Gestion de la relation client

Optimisation des process

Reporting

Microsoft Office