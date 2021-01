Sabrina MERCIER

Actuellement responsable opérationnelle d'un projet d'externalisation logistique dans un laboratoire pharmaceutique et précédemment superviseur service client Export chez Fisher Scientific (distributeur de matériel scientifique destiné aux laboratoires), je m'adapte très facilement au domaine dans lequel j'évolue.

Manager reconnue, je me forme à toujours être un meilleur leader tout en étant très soucieuse de fédérer mes équipes et de les faire monter en compétence.

Entreprenante et innovante, j'encourage mes collaborateurs à penser différemment. Reconnue par mes pairs, mon expertise me permet aujourd'hui d'être un réel référent dans mes fonctions et de développer mes capacités d'analyse pour les mettre au service du client dans un contexte international ; mon leitmotiv étant de toujours maintenir le dialogue avec mes interlocuteurs, clients internes ou externes.

Mes quelques années d'expérience m'ont également permis d'assurer, avec une certaine autonomie, le développement du département/de l'agence que j'avais en responsabilité, au travers d'objectifs de recrutement, de gestion des coûts et d'optimisation des revenus tout en maintenant une activité opérationnelle soutenue et des équipes motivées. Le lean management et la gestion d'une entité sont des challenges qui me sont familiers pour la plupart de leurs aspects.

Je pense donc que ce poste saurait tenir compte de ces compétences et me permettrait de m'épanouir dans un cadre de travail d'équipe.

Je serais enchantée de développer avec vous ces différents points lors d'un entretien que vous voudrez bien m'accorder.

Espérant avoir favorablement attiré votre attention, je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.