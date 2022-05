Sabrina MOURIES

14 ans d’expérience dont 8 ans à l’étranger



Secrétariat

o Accueil physique et téléphonique, tâches administratives courantes : tenue de l’agenda du directeur régional, courriers, notes de frais, gestion des fournitures, facturation…

o Suivi des ressources affectées au service : véhicules, ordinateurs, téléphones, salles de réunion…

o Contrôle et amélioration des procédures de travail

o Favoriser dialogue, partage de connaissances, bien-être, cohésion d’équipe (dont team buldings)



Organisation

o Organisation des déplacements du service en France, à l’internationale incluant les demandes de visa

o Organisation de réunions dont comités de direction : prise de notes, comptes-rendus, collations...

o Organisation de manifestations en France et à l’internationale



Gestion de l’information

o Gestion de la communication interne/externe : notes de service, de synthèse, organigrammes…

o Création de présentation Powerpoint et plaquettes

o Traductions de contrats et documents internes et externes : contrats, fiches de poste...



Service Client

o Mesure de la satisfaction client sous forme d’enquêtes téléphoniques et par email

o Audit interne : écoutes de conversations téléphoniques, déterminer les axes d'amélioration, besoins en formation, amélioration du script, participation aux ateliers d’amélioration du service

o Gestion des plaintes/escalations de l’équipe



Informatique

o Logiciels CRM (Salesforce, progiciels), SAP, Lotus, Basware, NPS

o Maîtrise de Windows 7/8/RT et du Pack Office



Langues

o Anglais Professionnel avancé

o Espagnol -Lu et écrit



Mes compétences :

Service client

Encadrement du personnel

Coaching professionnel

Gestion administrative

Formation des salariés

Animation d'atelier

Motivation du personnel

Animation d'équipe

Team building

Recrutement

Animation de réunions

Contrôle qualité

Élaborer et améliorer les procédures

Fidélisation client

Excéder les attentes du client

Management

Favoriser dialogue et partage de connaissances

Troubleshooting

Gestion des réclamations

Secrétariat

Microsoft Windows

Grands comptes

Gestion des priorités

Support technique

Cohésion en équipe

Microsoft Office