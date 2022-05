Sabrina NOUCHY

Alphega est un groupement de pharmaciens européens.

Mes missions:

Coaching du pharmacien sur les 4 pôles suivants:

- financier: analyse des stats et ratios

- point de vente: recommandations merchandising, mise en place des outils Alphega, d'un espace promo et OTC libre accès,...

- patient: accompagnement et formation dans la mise en place des nouvelles missions du pharmacien (contrôle de l'asthme, dépistage des risques cardiovasculaires...)

- management de l'équipe



Accompagnement dans la démarche de certification

qualité ISO 9001/QMS pharma.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Formation

Marketing

Merchandising

Pharmacie

Trade marketing

Vente

Vente conseil