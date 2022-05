Sabrina PETIT

Âgée de 25 ans, je souhaite mettre à profit mes compétences dans le domaine de l'assistanat à l'aide de celles du domaine de l'informatique. Je suis spécialisée dans les N.T.I.C. .



Mes compétences :

Pack office

Site internet

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information

Archivage et classement divers

Secrétariat administratif

E.B.P.

Gestion administrative et commercial

Accueil physique et téléphonique

Commerce international

Droit du travail

Open Office et Libre Office