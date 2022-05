10 ans d'experience grande distribution et distribution specialisée pour une enseigne de produits bio.

Mon quotidien : l'animation d'une equipe de directeur de magasin en vue de l'obtention d'objectifs quatitatif et qualitatif.

Concretement, du commerce, de la gestion, de l'hygiene, de la securité , du relationnel et une grande dose de management. Un metier passionnant quoi!!



Mes compétences :

Management

Relationnel

Conduite de projet

Animation d'équipe