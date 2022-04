Karine FAROUK

Responsable Exploitation Entrepôt :

J'assure aujourd'hui la gestion humaine opérationnelle de 20 personnes (animer les briefing, contrôler et faire respecter la législation sociale, évaluer les performances des collaborateurs…), assurez l’exploitation entrepôt (être garant de la fiabilité, du stock en collaboration avec la gestion de flux, la gestion des emballages, la bonne réalisation des inventaires…). Je suis garante des objectifs de qualité et de productivité, de faire respecter les engagements budgétaires, et je garantie le respect de la Qualité, la Sécurité, et l’hygiène et le processus informatique.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Management, recrutement, formation, tutorat

Organisation, rigueur

Autonomie, esprit d'analyse, force de proposition

Disponibilté, polyvalence