Sabrina RENOIR

Titulaire d'un D.U.T Techniques de Commercialisation depuis 2004 et chargée de prévention des impayés au sein du service recouvrement d'un bailleur social aubois, je suis actuellement en charge du suivi administratif et social des locataires en impayés.



Désireuse de donner un nouvel essor à ma carrière je souhaiterai mettre mon dynamisme, mon sens du relationnel et ma maitrise des outils bureautiques au service d'une équipe dans le secteur banque/assurance/communication/marketing ou encore la formation des adultes.



Mes compétences :

Banque

COMMERCE

Communication

Communication - Marketing

équitation

Italien

Marketing

Tourisme

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel