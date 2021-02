Sabrina RONDEPIERRE

Technicienne en logistique de production, je m'occupe de donner la définition technique du produit fini en fonction des données BE et des attentes clients. L'ordonnancement, la planification de la production et des approvisionnements, la gestion des stocks et le déclenchement des sorties magasin pour alimenter l'atelier, alimenter et paramétrer l'ERP font partis de mes tâches quotidiennes.



Actuellement, je suis en charge de la mise en place d'un nouvel ERP (sylob s9) et la revue et amélioration des processus de gestion (du process global supply chain : de l'établissement de l'offre commerciale jusqu'à la gestion du SAV en suivant la chaîne complète de production, approv, comptabilité).



Ce projet est vraiment très intéressant d'autant plus dans une société de 70 personnes en production de machines outils de petite série voir unitaire.



Je suis ici pour échanger sur différents sujets, dialoguer sur des problématiques métiers et avoir des retours d'expérience. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Ordonnancement

Lean supply chain

Visual Basic

Conception mécanique

Planification

ERP

Gestion de la production

GPAO

Logistique industrielle

Plannification

Gestion de stock

Organisation

Chef de projet

Migration d'ERP