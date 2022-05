Sabrina ROPELEWSKI

J’ai pour mission de fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers au sein d'une banque régionale de proximité.



J'accompagne mes clients au quotidien dans leurs différents projets de vie en leur proposant des solutions de crédits, d'assurance/prevoyance et de défiscalisation personnalisées.



Je suis avant tout une personne de confiance et j'aime m'impliquer dans tout ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Assurances

Banque

Commercial

dynamique

Organisée

Gestion de la relation client