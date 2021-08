Bénéficiant d'une solide expérience de dix-sept ans dans l’industrie automobile et l’aéronautique, Complétée par un MASTER en gestion de Production et un MBA en management des entreprises.

Homme de terrain, je privilégie le rapport QCD et les outils lean manufacturing dans mon mode de gestion et animation des projets pour converger vers les résutats de l'entreprise.



Mes compétences :

Logistique

Gestion de production

Qualité