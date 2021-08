Samantha FASOLO

Je suis curieuse, motivée, sérieuse et je m'intègre facilement. Je ne me ferme aucune voie.

Je suis adaptable et je me suis toujours montrée à la hauteur des missions que l'on m'a confiées.

J'ai en effet travaillé dans différents domaines (agroenvironnement, pharmaceutique) à différentes fins (controle qualité, validation microbiologique, purification en production clinique) et dans différents contexte (PME ou entreprises internationales).

J'ai egalement acquis de l'expérience dans le travail en equipe, en tant que collaboratrice mais egalement en tant que manager.



Mes compétences :

Management d'equipe

Purification des proteines

GMP

Assurance qualité

Microbiologie

Culture cellulaire

Biologie moléculaire

Biotechnologie