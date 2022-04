Sami ARIECH

Depuis 10 ans au Crédit Agricole, je souhaite découvrir de nouveaux horizons,

motivé, mobile je souhaite avoir une nouvelle expérience, si possible à l'international.



Je suis chargé de clientèle spécialise en IARD ET OPCVM, je suis également formateur depuis 4 ans en plus de mes tâches de chargé.

Je suis actuellement formé sur le métier

de responsable d’agence.

Formateur pour l’IFCAM sur la DCI, formation de formateurs et membre du jury sur le bachelor



L'ENVIE, l'enthousiasme et la capacité de transmettre son savoir, l'écoute sont quelques unes de mes qualités.



Mes atouts: La loyauté,Pedagogue, fin negociateur et un sens commercial reconnu.



Mes compétences :

Ancien Adjoint au Maire chargé des Finances et de

Formateur en Assurance et Produit

Réfèrent en OPCVM ET IARD

Chargé de Clientèle Crédit Agricole