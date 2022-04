Sami CHEIKH MOUSSA

Ancien élève de Télécom SudParis (ex. Télécom INT), j'ai commencé à travailler en tant que consultant Télécoms et Innovation pour le cabinet Solucom en 2009.



Mes missions en tant que consultant ont notamment été :

- Adjoint au pilote d’un Centre de Services au sein du département Télécoms de la Direction Informatique des Services Financiers et de l’Enseigne du Groupe LA POSTE

- Définition et mise en place du réseau industriel de COFELY Services, une filiale du groupe GDF SUEZ

- Renouvellement du contrat WAN Points de Vente pour le PMU

- Cadrage et rationalisation des coûts de téléphonie mobile d'AREVA France



Mes compétences :

Cost Management

WAN

ITIL Certification

DNS management

Project management

IP Routing

Industrial networks

Mobility

Videoconferencing

IP Telephony

RFP

Conseil

M2M

Gestion de projets

Réseaux

Réduction des coûts

Téléphonie

Appel d'offres