Samia NEHDI

Chargée des Relations Entreprises/Candidats pour le CESI Entreprise, site d'Aix en Provence, j'accompagne les entreprises dans leur projet de Recrutement en Alternance dans les domaines des Ressources Humaines et Formation.

J'accompagne également les candidat(e)s dans le processus de recrutement en contrat de professionnalisation sur les parcours de formations suivants :

- Assistante Ressources Humaines (titre RNCP de niveau III)

- Responsable Ressources Humaines (titre RNCP de niveau II)

- Responsable Formation et Développement des Compétences (titre RNCP de niveau II)



Mais aussi, j'interviens dans le cadre des projets de formation pour les salarié(e)s d'entreprises qui envisagent une reconversion professionnelle ou bien une validation de diplôme ou une montée en compétence toujours sur les domaines RH et Formation.



Autres Formations non diplômantes que nous proposons:

-Assistante Formation (certification CESI)

-Formation de Formateur Occasionnel (certification CESI)

-Formation de Formateur Interne (certification Cesi)



Mes champs de compétences sont :

* Commercial :

Prospection Entreprises, Négociation, Vente, Développement du CA, Développement de Partenariat, Ingénierie Financière,

* Communication & Marketing :

Participation aux Salons, aux Journées Portes Ouvertes, Organisation de Job Dating, Création de Mailing,

* Recrutement :

Sourcing Candidats, Entretien de Pré-sélection, Rédaction d'annonces,

* Coaching Candidats :

Animation d'Atelier TRE (Technique de Recherche d'Emploi),



Mes compétences :

Formation

Alternance

Ressources Humaines

Accompagnement

Recrutement

Periode de professionnalisation

Congé Individuel de Formation

Orientation

Legislation de la Formation

Contrat de Professionnalisation