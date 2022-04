Samia SEDJAI

Diplômée d’un Master Spécialisé d’Etudes et de Décisions Marketing avec l’ESC Rouen, et forte de deux expériences réussies chez SmartBox en tant que Chef de Produit au service Développement et chez Guerlain au service Marketing Opérationnel France Province, je souhaite intégrer une de vos équipes sur le terrain.

En effet, au cours de mes différentes expériences professionnelles, j’ai été amenée à gérer différents dossiers commerciaux et marketing et ce, dans une vision trade.

Ces expériences variées et complémentaires, m’ont permis de développer une nouvelle gamme de Coffrets Cadeaux en Suisse, de prospecter de nouveaux clients mais aussi d’optimiser le plan d’animation sur l’axe maquillage chez Sephora, la réalisation des séminaires pour l’équipe force de vente, et la publication du publi-rédactionnel de la collection Terracotta 2008 avec Sephora.

Afin de favoriser au mieux le bon déroulement de ces différents missions, j’ai fait preuve d’une très grande adaptation avec les différents services de la marque : service merchandising, marketing-développement, formation, direction et force de vente, que je souhaite aujourd’hui intégrer, particulièrement dans une de vos marques.



Motivée et dynamique, je souhaiterai appliquer et développer mes connaissances dans un environnement professionnel en constante mutation et vous apporter mon enthousiasme et mon esprit critique.



Mes compétences :

Chef de produit

Cosmétiques

Luxe