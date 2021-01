Samir BELGACIMI

Le Soudage et Contrôles fait le lien entre évolutions

technologiques et savoir-faire, il est nécessaire dans l’Industrie de la chaudronnerie et de la tuyauterie entre autres. Par extension de la Soudure, le soudage englobe fabrication/réalisation, contrôle, inspection et assurance Qualité.



La maîtrise de la Technique du Soudage implique celle des normes et codes construction pour relever les challenges en assurant la Qualité la plus juste : en réalisation comme en traçabilité documentaire. Cela sans jamais perdre en Sécurité ou en exigences des differents domaines d'application ou Certifications.



Le maintien de ces compétences passe par la veille technico-technologique, la veille reglementaire, la centralisation des retours d'experiences, la formation et la sensibilisation aux divers exigences de la gestion documentaire.



C'est au sein de cette sempiternelle mouvance que le Soudage et Contrôles participe pro-activement aux diffentes discutions tripartites (Manufacturor/Inspection/Client ou son representant)et vient en support du chiffrage à la facturation en passant par les Supports Techniques eux-mêmes.



Il communique transversalement pour conseiller les différentes prises de décisions qui requierent précisions dans son domaine tout en sachant limiter les impacts du soudage en cherchant à le limiter au maximun et proposant même de l'amelioration continue dans ce sens.



La pleine mesure des possibilités des regles de l'Art, l'innovation, le maintien du savoir-faire ainsi qu'un bon traitement et une analyse des écarts amènent à un gain en performance et competitivité en grande partie par la valorisation des competences et la flexibilité des capacités.



Pour être paré à se diversifier dans des secteurs d'activité toujours differents mais au rythme trop souvent cycliques, Le soudage et Contrôles permet d'ajuster également la capacité à se positionner ou non. Bien souvent par anticipation.



Mes compétences :

Chauderonnerie

Informatique

Tuyauterie

Soudage et ses applications