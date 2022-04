Samira BECILI ELMANFERRAH

Diplômée d'un Master en Management des Technologies de l'Information et de la Communication; je suis une passionnée de nouvelles technologies et évolue dans un univers très high tech.



j'ai occupé jusqu'en avril 2015 un poste transverse qui nécessite des compétences très variées. J'ai eu principalement pour missions l'administration des ventes et la gestion des contrats de service en interne. Négociation avec les fournisseurs, prise en charge des événements Corporate ou encore gestion du volet administratif des réponses à Appels d'Offres sont autant de sujets diverses et commerciaux que j'ai eu l'opportunité de mener à bien.



Dynamique et positive, j'aime le travail en équipe et je suis stimulée par les nouveaux challenges.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing opérationnel & direct

Achats

Gestion d'Appels d'Offres

Communication

Nouvelles technologies

Marketing