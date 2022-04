Samira CHILI

Goût du challenge, dynamisme, réactivité et commerçante dans l 'âme voici les quelques grandes qualités qui m'animent dans mon métier de chef de rayon depuis 8 ans.



Se fixer des objectifs, former et développer les compétences d'une équipe, rentabiliser un centre de profit......sont les objectifs que j 'ai pu mener sur différents rayons (alimentaire et non alimentaire).



Et le tout avec une personnalité motivée, communicative, énergique, spontanée et sociable.



Mes compétences :

Chef de secteur

Vente