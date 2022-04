Samira LOUGHAOUI

L’essentiel des aspects de la gestion du personnel m’est familier, gestion et organisation, recrutement, négociations des contrats et gestion des litiges. Travailler dans le domaine des Ressources Humaines me passionne. En effet, avoir la chance de rencontrer chaque jour des profils si différents et riches m'a permis de consolider mes acquis.

Je porte à votre connaissance que j’ai occupé des postes diversifiés dans différentes entreprises qui m’ont été d’une grande utilité. J’ai pu acquérir des compétences managériales et j'ai pu développer mes connaissances, les postes occupés m'ont permis d'améliorer mes qualités de travail en équipe.

Intégrer un organisme de renommé serait pour moi une opportunité de développer mes acquis et me perfectionner dans le métier des RH.





Mes compétences :

Organisée

Sérieuse

Professionnelle

Gestion du personnel