Samuel BOURSEUL

Double compétence ingénieur et commercial, 10 ans d'entrepreneuriat et d'expériences internationales en création et développement dentreprises dans lindustrie, lénergie, la protection de l'environnement et l'industrie du luxe.

Autour de ces secteurs j'ai fondé la société SANERGRID, avec comme activités cibles : le développement de solutions d'ingénierie technique et de représentation d'entreprises internationales partenaires de renom vers ou depuis la France. Plus récemment la conception et la fabrication de matériels pour la protection des réseaux électriques.

Je mets également mes années vécues à létranger au service de développement international d'entreprises partenaires comme HYLIAD Distribution (nucléaire, industrie et numérique)

Les valeurs qui me motivent : l'énergie, l'environnement et le développement humain. Joccupe mon temps libre à ma famille, à la culture et autour d'associations de protection de l'environnement, le réchauffement climatique et la surexploitation des ressources naturelles.

Venez découvrir nos 4 métiers surArray :

- Ventes de transformateurs et appareillages électriques moyenne et haute tension

https://www.sanergrid.com/fr/9__kolektor-etra -- https://www.sanergrid.com/fr/7__sgb-transformateur-sec -- https://www.sanergrid.com/fr/8__trafoelettro

- Conception, fabrication et vente de systèmes de rétention pour transformateurs et protection de l'environnement

https://www.sanergrid.com/fr/5__sanergrid -- https://www.sanergrid.com/fr/11__grintec -- https://www.sanergrid.com/fr/2__spi

- Accessoires et solution d'isolation électrique

https://www.sanergrid.com/fr/6__midsun -- https://www.sanergrid.com/fr/4__schweizer

- Ingénierie, simulation 3D et solutions de Réalité Virtuelles pour l'industrie électrique

https://www.sanergrid.com/fr/21-sanergrid-innovation-numerique-developpement



Mes compétences :

Energie

Environnement

Sales

Sales Management

Transformateurs

Commerce international

Management international

Management commercial

Business development

Gestion de l'innovation

Marketing stratégique

International business development

Commercial export

Développement international

Ingénierie

Business

Vente

Management des ventes