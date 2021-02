Samuel GUINAUDEAU

Manager marketing avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur Telecom & media : solides expériences depuis la conception d'offre et produits jusqu'aux lancements opérationnels et à la distribution. Capacité démontrée à animer et diriger une équipe vers le succès.



Internet : création de deux sites (www.ruedelimmobilier.com & www.salairemoyen.com), référencement naturel. Plus de 2 M de VU sur salairemoyen.com depuis sa création. Reprise du site dans une grande partie de la presse quotidienne régionale.



Spécialités :

Plans marketing, conception marketing d'offres et produits, gestion de projet / programme, efficacité opérationnelle de la distribution, data crunching / B-case

Internet : création de sites, référencement (SEO)

Encadrement d'équipe



Mes compétences :

JavaScript

Création de site web

JQuery

Marketing produit

PHP

Marketing stratégique

Pricing

Gestion de programme

Gestion de projet

SEO

B2C

B2B

Web

Management

Distribution