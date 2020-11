Directeur Général avec expérience en grandes multinationales et cabinets de conseil en stratégie de premier rang. Expert en systèmes de santé, réseaux de distribution directe et indirecte, et marches émergents. Vaste expérience internationale renforcée par une éducation en grandes écoles et multilinguisme.



Mes compétences :

International

Langues

MBA

Santé

Stratégie