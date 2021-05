Samuel PERRICHOT

Directeur Financier expérimenté dans les domaines de l'industrie automobile et des dispositifs médicaux.

Compétences en Contrôle de Gestion, Comptabilité, Contrôle Interne, Sarbanes-Oxley Act, et normes US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Forte expérience professionnelle dans les métiers de la finance avec des équipes de tailles moyennes (entre 10 et 30 personnes selon les postes occupés).

Diplômé en management option Expertise-Comptable au sein de la Paris School of Business (précédemment appelée Ecole supérieure de Gestion).



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Compliance

Audit interne

Comptabilité générale

Contrôle interne

Comptabilité analytique

Management opérationnel