Samuel SAGE

J’ai 22 ans d'expérience en Management d'équipes commerciales en France et à l'Export.



Je suis spécialisé en Métallurgie, Sidérurgie et transport / production d'Energie.



Mon OBJECTIF et mon CHALLENGE : vous aider à vous développer en France et/ou à l'Export grâce à mon expérience, mon savoir être et mon leadership qui constituent toute ma valeur ajoutée :



 Ma carrière est orientée volontairement vers l'industrie car j’aime la vente en circuit long où la stratégie, le projet, l’équipe et la ténacité sont maitre-mots pour réussir.



 Je suis un leader, j'aime faire "grandir" mes équipes par mon dynamisme, l’encouragement, le suivi et la formation.



 Je suis un développeur de marchés très orienté résultats et stratégie d'approche.



 J'aime développer un marché à l'export en m'appuyant sur une démarche Marketing, sur la construction d'un réseau d'agents ou de distribution. Je sais faire évoluer une part de marché et détecter de nouvelles opportunités.



 Ma différence réside dans le savoir-être qui fait large place à la confiance, la culture juste, un relationnel bienveillant et l'intelligence émotionnelle.



Mes compétences :

management d equipe commerciale

direction de BU

gestion de projet

negotiation internationale

Due Diligence