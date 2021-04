Samuel VILLIEN

Né en Ardèche, J'ai été "élevé à la ferme". C’est près de cette nature que j'ai ressenti un fort respect pour l'environnement. J'ai grandi dans la diversité des rencontres effectuées à la ferme familiale qui était ouverte à un public varié : colonies de vacances, tables d’hôtes et accueil de handicapés.



Magicien et conteur depuis l'adolescence, j'ai été scolarisé à Lyon dans le collège R. Steiner (développant la créativité artistique et manuelle) où j'ai découvre une diversité culturelle et crée mes premiers spectacles de cirque et magie. Puis au lycée Sport Nature à Die (26) j'ai pratique la spéléo, l'escalade et le ski de randonnée.

Je me suis passionné pour l’artisanat des instruments de musiques (Didgéridoo, Harpe celtique, épinette des Vosges et autres petits instruments de lutherie).



Pour donner un coup de main à la colonie de vacances de mes parents, j'ai passé mon BAFA, et fait partager mes passions (contes, magie, cirque et nature) aux enfants.



Après un baccalauréat scientifique en 2000, j'ai passé le CATSC (Certificat d’Aptitude aux Travaux Sur Corde) qui m'a permis d’alterner chantier en bâtiment (ressource financière), et périodes d’animations en centres de vacances et classes découvertes (pour vivre mes passions).



Puis j'ai repris mes études (Licence de Sociologie axée sur : l’art, l’imaginaire et la culture)

Ces années d’études (2002/2005) m'ont permises de développer en parallèle ma pratique de conteur auprès de différents publics et structures.



En 2002 j'ai rencontré l’association Les Arts Verts & Cie, et décidé de lier rassembler pleinement mes passions à mon travail,et de rassembler ma pratique du conte et de la magie à mon respect pour la nature et l’environnement.



Au sein de Les Arts Verts & Cie : http://lesartsverts.com

j'ai pris en charge le projet "contes magie et nature". Après de nombreux stages de formation (contes et création d’histoires, éducation à l’environnement),je suis devenu peu à peu conteur nature et éducateur à l’environnement. J'ai rencontré en travaillant dans la compagnie Les Arts Verts un public à l'écoute de mes histoires...



J'ai réalisé dans cette association: des spectacles, des séjours, des formations contes et nature, et des interventions en festivals, classes découvertes, centres de vacances, salons et foires. J'ai participé également pendant 3 ans au projet du «groupe Hortense» de la DDJS (projet pour donner une place à la lecture et l’écriture dans les centres de vacances).



J'ai participé aux spectacles Rufa, la Fourmi clandestine et Salsifis au pays des Crasses Tignasses. C’était l’occasion pour moi de d'approfondir mes compétences de scène et de me tourner pleinement vers le spectacle vivant.



Avec mes collègues de la compagnie Les Arts Verts, nous avons également mis en place des spectacles de déambulation d’échassiers conteurs. En 2009, nous avons créé notre troisième gros spectacle sur le développement durable intitulé «Les Ecolopoux» :

http://lesartsverts.com/spectacle-enfant-solidarité.html



Actuellement l'association Les Arts Verts & Cie est également responsable d'un lieu qui accueille des compagnies en résidences de création de spectacle vivant. Ce lieu nommé le coffre à jouer accueille des artistes de Rhône-Alpes et même de toute la France. Le coffre à Jouer est également ouvert au public à la frontière entre la Savoie et l'Isère. Ce public apprécie la proximité de ce petit théâtre situé en milieu rural : https://www.coffre-a-jouer.org



L'association Les Arts Vert & Cie rassemble également plusieurs autres compagnies dans le but de mutualiser les frais de diffusion, de production, et de gestion de nos spectacles.



