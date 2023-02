Forte de plus de quinze ans d'expérience en communication d'influence BtoB & BtoC, Sandra Aubert a décidé en 2011 de créer sa structure dédiée à la communication d'influence. SAC se vit et se définit comme une Boutique Agency dont la clef de voûte est avant tout le conseil stratégique et l'écriture et mise en place de Belles Histoires.



Pragmatique, nous mettons en place des stratégies de communication d'influence cohérentes, verticales, solides et créatives.



Lucide, SAC propose à ses clients une palette de services larges, variées et nécessaires. Indubitablement du côté de ses clients, chez SAC, seule l'écoule, l'accompagnement et le respect de la convergence priment.



Passionnée, c'est le credo de notre équipe : tendancier, directeur artistique, attachée de presse, planneur digital, planneur stratégique...tous croient en la mise en place d'un parcours progressif et sécurisé pour nos clients.



Notre mission, forcément intense et passionnante : Accompagner nos clients dans la réalisation de leur projets en communication avec une forte interaction et une vraie proximité.



La relation agence / client instaurée chez SAC est de deux natures : professionnelle & accompagnatrice. Esprit d'analyse, sens critique, maîtrise de tous les langages et techniques de communication, des technologiques spécifiques et réelles capacités stratégiques alimentent le processus créatif et valorisent le win-win.



Venez nous voir et poussez la porte verte du 34 Rue de Cléry, Paris 2ème...elle porte bonheur !

Sandra Aubert