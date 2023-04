Organisée, dynamique et motivée, je m'investie à chaque nouvelle mission qui m'est confiée.

Chez Geberit je suis force de proposition pour trouver des solutions, des nouvelles tâches et faciliter la vie de nos prescripteurs et représentants.

En relation directe avec nos clients, je sais également rester calme et gérer les crises.



Mes compétences :

SAP

Pack office