Sandrine ADER

Originaire de la région parisienne, je suis descendue dans le sud-ouest pour suivre une première formation sur les productions animales puis une seconde formation sur les produits alimentaires.

Un premier poste de technico-commerciale sur un vaste secteur m'a permis de développer une bonne autonomie, auprès de centaines d'intervenants du milieu de l'élevage (éleveurs, techniciens, vétérinaires, commerciaux). J'ai pu augmenter le CA d'environs 30%, grâce à ma persévérance, ma force de conviction et à une technique nouvelle sur le marché.

Attirée par la distribution, je suis devenue chef de secteur en GSS et GSB, avec des gammes petfood, antiparasitaires, hygiène et matériels, toujours en rapport avec le monde animal. Ces six années m'ont demandé d'être organisée et de gérer les priorités, avec des clients différents, acheteurs, directeurs de magasins et vendeurs. Le CA a grimpé de 30% également, grâce à un travail de référencement et d'implantations régulières.

Attirée par le marché de l'animal de compagnie, je me tourne vers une entreprise me permettant de vendre une gamme de produits vétérinaires petcare, je distribue une quarantaine de laboratoires, en GSS et GSB, dans un environnement très concurrentiel. L'écoute et la réactivité sont les qualités nécessaires pour réussir à convaincre mes clients et leur apporter le meilleur service. Savoir-faire, savoir-être, l'éthique et l'étiquette en toutes circonstances. Avec une croissance régulière chaque année, c'est la fidélisation qui compte avant tout.

Chaque jour révèle de nouvelles opportunités à saisir...

Evolution professionnelle sur la pharmacie et son activité vétérinaire en septembre 2014, j'intègre la CERP Rouen, répartiteur majeur couvrant la moitié ouest de la France. Je suis chargée de développer l'offre vétérinaire en officines : tous les médicaments, les produits de soins et le Petfood vétérinaire. Animaux de compagnie, chevaux et animaux de rente. La législation du médicament vétérinaire, le référencement, le merchandising et la formation sur les produits sont mes principaux apports auprès des pharmaciens. La progression du CA, de 12% s'est faite en partie sur le petfood.

En 2019, retour aux sources en intégrant un laboratoire vétérinaire ayant une gamme rurale exclusivement, et fabricant d'antibiotiques. Ce sont l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques et les nouveaux modèles économiques qui se forment à l'horizon qui sont les plus grands challenges pour moi aujourd'hui.





Mes compétences :

MBTI

Ennéagramme

CNV

Informatique

Prospection commerciale

Relation clients

Organisation professionnelle

Formation

Marketing

Merchandising

Internet

Vente

Technique

Environnement

Santé

Produits

Biotechnologies

Vétérinaire

Équitation

Commercial