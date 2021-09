Sandrine B.

Actuellement en poste pour une importante société d'édition de progiciels, je souhaite par le biais de Viadeo étendre mon réseau.



De formation commerciale, j’ai su me construire un cursus professionnel dans différent secteurs (mode, formation, pétrochimie, édition et depuis 11 ans dans l'informatique) dans un environnement business to business.



Mes différentes expériences dans de nombreux secteurs me permettent de répondre rapidement à mes interlocuteurs et de cibler leurs demandes et d'y répondre au mieux.



Mes compétences :

Auteur

CEGID

Commerciale

Informatique

Management

Matériel informatique

Mode

NTIC

Pétrochimie

Photographie

SSII

Textile

Vin

Prospection commerciale

Saas

Cloud computing

Fidélisation client

Luxe

Organisations humanitaires

Immobilier