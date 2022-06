Sandrine CLERBOUT VANDERMEERSCH

Dynamique et rigoureuse, je cherche à dėlivrer la bonne opportunité au bon interlocuteur. Pour cela, je m'appuie sur une solide connaissance du BTP et une optimisation des requêtes.

Mon organisation :

- évaluer le besoin client

- mettre en place les critères adéquats

- suivre et faire évoluer le profil en fonction du besoin client

- être en veille permanente sur les domaines du BTP et des opportunités commerciales pour être force de proposition



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Adaptabilité