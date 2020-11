Sandrine FAUCHÈRE

Responsable SIRH, Chef de projets, consultante fonctionnel ou technique au sein de SSII pour des clients grands comptes, sont les métiers que j'ai exercé pendant mes dix dernières années où j'ai pu développer une expertise métiers et techniques sur le progiciel HR Access (Gestion administrative, paie, gestion des talents, gestion des temps).



Conseils et organisations

· Chef de projet, analyse des besoins, rédaction des cahiers de charges AMOA

· Rédaction d'études fonctionnelles et techniques pour les développements

· Rédaction de cahier de test, jeux de données, scenarii, stratégie de recette, automatisation de test

· Processus RH : gestion du recrutement, des carrières, de la mobilité, des talents…

· Interface entre les integrateurs et les utilisateurs, planification, suivi des livrables

· Conduite du changement et formation utilisateur

· Pilotage de projet SIRH









Mes compétences :

Hr Access

Kaba

Veille technologique

SIRH

MAROC

Gestion de projet