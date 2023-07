Sandrine FRAISSIGNES

Mon parcours professionnel :

- 3 années de Co création et participation au développement d'une TPE dans le secteur de la gestion immobilière

- 16 années d'expérience au sein de directions financières de grands groupes et PME dans le domaine du Service.

- Un premier poste en tant qu'auditeur interne dans la grande distribution

- Suivi de 8 années sur différents postes en contrôle de gestion chez SFR,

- un poste de directeur financier chez Debitel, MVNO filiale de SFR, proposant des offres mobiles exclusivement sur le web.



Mes compétences :

E COMMERCE

GRANDE DISTRIBUTION

SERVICE

ADMINISTRATION DE BIENS