Sandrine JUIN

Animée par une envie de réussite, je mets toute mon énergie pour les petites victoires du quotidien qui font les belles victoires de fin d'année.

Passionnée par la relation commerciale, je mets chaque jour mon dynamisme et mon sourire au service de mon équipe et de mes clients afin que ces derniers obtiennent le meilleur service possible.

J'aime mener à bien de nouveaux projets, entourée de mon équipe que j'entraine dans mon sillon tout en collaborant avec des intervenants internes ou externes à l'entreprise.

Fidèle à la stratégie de mon entreprise, je travaille sans relache pour obtenir l'implication de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Banque

Manager

Vente