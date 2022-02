Sandrine LAFONT

Après de nombreuses années d'expérience professionnelle dans le commerce, j'ai décidé d'enrichir mes compétences en intégrant un cursus universitaire d'économie - gestion; aimant les challenges, je souhaite désormais me positionner sur des postes comportant une dimension managériale et humaine plus forte.



Mes compétences :

Gestion du stress en situation managériale

Prospection commerciale

Merchandising

Techniques de vente

Management situationnel

Droit: des contrats, des affaires, du travail

Communication

Management des ressources humaines: recrutement

Gestion de projet