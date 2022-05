Sandrine MOUNOURY

Diplômée de l'enseignement supérieur en Biologie Moléculaire.



10 ans d'expérience en management dans une Société Semencière, spécialisée en Biotechnologie végétale.



Co-gérante de la cinquième entreprise franchisée Vakom à Bayonne.



Consultante en Ressources Humaines, j' interviens en recrutement, conseil et formation dans le domaine des RH, du management et du développement personnel.



Certifié OPR® niveau 1



VAKOM Bayonne, sélectionné sur appel à projet, collabore avec OPCA 3+ et le FAFIH sur des projets d’accompagnement en gestion prévisionnel des emplois et des compétences et avec OPCALIA Aquitaine sur des formations collectives en management d’équipe et mise en place des entretiens professionnels.



VAKOM Bayonne, specialisé dans le domaine du recrutement en GCE



Email : smounoury@vakom.fr

Tél : 07 61 81 19 74



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Recrutement

Recrutement en Génie Climatique et Electrique