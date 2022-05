Sandrine MUCHEMBLED

Bonjour,

Après 18 ans d’expérience dans l'industrie, j'ai décidé de me diriger sur mon deuxième travail, ébéniste d’Art. Ayant une solide formation et une expérience de 10 années, dans ce domaine, c'est naturellement que je me suis dirigée vers la création de mon entreprise.



site web : http://www.ebeneetbois.com/



Facebook : Ébène et Bois

https://www.facebook.com/EbeneetBois/?ref=page_internal



Mes compétences :

Créatrice

Dynamique

Ordonnée