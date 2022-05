Sandrine NEAU

Actuellement chargée d'enquêtes RH - Assistante juridique Droit social à Métallurgie Rhodanienne.



Master 2 Ressources Humaines et Organisations, IAE Lyon.

Bilingue Anglais et Allemand



Expériences précédentes :

- 10 mois à la RH Groupe de Bayer SAS, département Rémunération et Avantages sociaux;

- 2 années d'expérience en tant que manager de centre d'affaires Regus;

- 8 années d'expérience dans l'organisation événementielle de salons professionnels dans le tourisme.



Mes compétences :

Ressources humaines

Evénementiel