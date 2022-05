Sandrine NEUFSEL

Forte d'une expérience d'Assistante de Direction organisée et très rigoureuse au sein d'un grand groupe Industriel, je me suis aperçue de la carence dans l'accompagnement de personnes qui se voyaient proposer une mutation professionnelle sur un site différent du leur.

Cette demande de mobilité n'étant, à ce jour, pas assez assistée à mon sens, il me semblait important de donner une chance supplémentaire de réussite de ces opérations de mobilité géographiques en apportant un réel accompagnement et soutien à ces salariés qui se voient délocalisés avec non seulement un nouveau travail mais un nouveau lieu d'habitation, emmenant toute la famille dans cette nouvelle aventure.

c'est pourquoi j'ai décidé de créer une société d'accompagnement à la mobilité professionnelle pour prendre en charge ces salariés pour leur donner l'envie d'adhérer à ces mutations qui s'offrent à eux en restant sereins et conserver aux entreprises leur compétitivité en maintenant les connaissances de leur personnel.



