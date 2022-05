Sandrine NOBREGA

Après une expérience significative dans le domaine de la publicité au sein d'une agence prestigieuse et dynamique, Leo Burnett, connue notamment pour ses spots TV originaux des marques Quick, Charal, Kellogg's ou encore Fiat, je me suis orientée vers les relations médias.



C'est au sein de l'agence Porter que j'ai acquis une riche expérience dans les domaines de la santé, nutrition, bien-être et produits de grande consommation, collaborant avec des clients internationaux tels que Bayer, la Collective des Amandes de Californie, Gillette, Braun et Duracell. Cela m'a permis de confirmer mon intérêt pour le domaine de la santé.



Après une riche expérience chez Capital Image, une agence santé, ayant des clients et intervenants reconnus dans ce secteur, tels que Bayer, GSK, BMS, UPSA, j'ai été Chargée de relations publiques au sein du laboratoire PileJe, fondateur de la Micronutrition et acteur majeur dans le domaine de la phytothérapie.