Sandrine OLIVEIRA

Transporteur et organisateur de transports régionaux, nationaux, internationaux et spéciaux(groupage, dédié, foire-expos, manutention, grue, ADR, formalités douanes, conseils et formation en transports et législation transports...)

Dynamique pugnace et organisée



Mes compétences :

Responsable d'exploitation et affretements

Responsable commerciale

Créateur d'entreprise transports et logistique

En transports régionaux, nationaux et internationa

Commissionnaire de Transports