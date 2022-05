Sandrine OPIGEZ

RECHERCHE UN POSTE D ASSISTANTE DE DIRECTION / OFFICE MANAGER / ASSISTANTE RH sur la Metropole Lilloise



20 ans d'expérience professionnelle et un parcours atypique d'Assistante de Direction m'ont permis d’œuvrer au sein d'une PME mais également connaitre l'environnement d'un groupe national. J'ai ainsi pu développer des compétences tant sur le plan organisationnel que sur le plan administratif et d'acquérir une certaine capacité d'adaptation, une aisance relationnelle et une grande polyvalence.



Lors de mes missions professionnelles, j'ai effectué des tâches inhérentes au métier d'assistante de Direction. J 'avais entre autre la charge de coordonner l'activité quotidienne de la société mais aussi d'épauler le Directeur dans ses fonctions. Je m'occupais du suivi administratif, de la formation (organisation, relation avec les OPCA), d’une partie comptabilité (facturation, contrôle de factures fournisseurs, suivi budgétaire, état d’avancement d’un chantier), d’une partie commerciale (organisation de séminaires) et de la communication (lettre d’information mensuelle).



Durant 8 ans, j'ai accédé au domaine de la prestation de surveillance humaine où j'étais en charge de la gestion administrative du personnel (la vie d'un contrat de travail), le suivi administratif d'une agence, la gestion des Institutions Représentatives du Personnel (DP, CE, CHSCT). J'ai ainsi pu exposer ma qualité relationnelle dans une collaboration triangulaire avec les agents de sécurité déployés sur des sites industriels et les clients.



J’ai eu la chance au cours de mon parcours d’accéder au domaine du recrutement , tri de cv, sélection de candidats, entretiens et participer à des salons de recrutement (Lille, Arras, Rouen)



En recherche de nouveaux défis à relever, je souhaite désormais étendre mes connaissances et mon savoir-faire au service d'une entreprise où je pourrais mettre à profit toute cette expérience ainsi que mes qualités relationnelles.



Je suis à votre disposition pour discuter de toute opportunité de poste qui correspond à mon profil.



Mes compétences :

Ressources humaines

Lotus Notes

Internet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Informatique

Sage Accounting Software

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

Bulletins