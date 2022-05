Sandrine PASTORI

Ce qui m'anime

"C'est dans la rencontre, par la réflexion partagée que se co-construit le sens, moteur de l'action."



Mes domaines d'intervention

- la formation individuelle et collective

- l'accompagnement individuel et collectif au développement des compétences

- l'accompagnement des TPE à l'élaboration et la mise en place de leur stratégie de marketing-communication et relation commerciale.



Mes trois points d'appui

- une expérience capitalisée dans diverses structures et principalement au sein de grands groupes industriel et de services,

- mon sens de la relation humaine

- une solide formation à l'accompagnement



Mes compétences :

Coaching

Coaching d'équipe

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Conseil aux entreprises

Ingénierie de formation

Formation professionnelle continue