Sandrine PERNOD

Membre du Barreau de Paris depuis 1996, je possède une expertise en propriété intellectuelle et plus particulièrement en marques de commerce et en licensing (brevet, partenariats…). J'exerce mes activités au Canada depuis l’an 2000. J'ai travaillé au sein d’un cabinet renommé en France du nom de Mathély en matière de litiges de propriété intellectuelle.

Lors de mon arrivée au Canada, j'ai tout d’abord travaillé comme directrice des contrats pour une période de trois ans pour SiproLab Telecom, une entreprise privée œuvrant dans les domaines de la compression de la voix, des télécommunications et des technologies de l’information. J'etais chargée de la négociation, de la rédaction et de la gestion des accords de partenariats et de transferts de technologies et des contrats de licence au niveau international. j'ai également mis à profit mon expérience en matière de marques de commerce puisque j'étais chargée de la gestion du portefeuille de marques de commerce à l’international et des noms de domaines ainsi que la mise en place de politique de protection de la propriété intellectuelle destinée aux clients et à l’interne en organisant des formations pour les différents départements de la société.



J'ai ensuite travaillé pour la bureau Smart & Biggar au sein duquel j'ai pu développer mon expertise en matière de marques de commerce au Canada et aux États-Unis en s’occupant principalement de la poursuite de demandes d’enregistrement, de la gestion de portefeuilles ou encore de la négociation et rédaction d’accord de licences ou de transactions.



De 2005 à 2009, j'ai joint le cabinet Morency Avocats à Montréal en s’occupant particulièrement du département de la propriété intellectuelle.



Ces différentes expériences me permettent aujourd’hui d'avoir une vision très complète des besoins d'une entreprise désireuse de protéger ses droits de propriété intellectuelle au Canada mais aussi à l'international, qu’il s’agisse de gestion stratégique ou de litiges, et de coordonner plus efficacement les relations avec les différents intervenants.



Mes compétences :

COMMERCE

Droit

Licensing

Propriété intellectuelle