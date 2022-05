Une expérience acquise durant plus de 17 ans dans l’assistanat.

Un rôle central dans l’accompagnement des clients et l’animation commerciale du canal indirect avec comme priorité la satisfaction du client.

Une capacité d’adaptation et un esprit d’initiative m’ayant permis d’être force de proposition dans des projets stratégiques visant notamment à optimiser les flux opérationnels de la société.