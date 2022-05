Sandrine PICOT-BADETS

Après avoir travaillé au sein d'un cabinet conseil en Ressources Humaines (conseil en droit social et recrutement), et désireuse de manager une équipe, j'ai intégré le Groupe Auchan en 2002 où j'ai été formée aux métiers de Chef de Rayon et de Chef de Caisses.



J'ai donc eu sous ma responsabilité alternativement des équipes aux statuts variés qu'il s'agisse d'hôtesses de caisses (de 130 à 180), d'employés libre-service ou de vendeurs spécialisés en électroménager, en textile et bijouterie.



En tant que gestionnaire d'un Centre de profit, j'ai eu à piloter une marge, à assurer le développement commercial de mes rayons dans le respect des objectifs et des valeurs de l'entreprise.



Ayant intégré le groupe Castorama en juillet 2011, en tant que Chef de secteur Caisses, j'ai contribué à la construction d'un nouveau concept «do it smart» à Lormont; l'enseigne ayant ouvert ses portes le 28 septembre 2011. J'ai ainsi pu recruter mon équipe caisse, accueil, cartes et services et la former. J'accompagne par mon action au quotidien la montée en puissance de ce nouveau concept.



Mes compétences :

Chef de secteur

Gestion

Manager

Recrutement

Commerce

Distribution