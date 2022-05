Sandrine PIRES-DEMARET

Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai pu appréhender les différentes dimensions de la communication, qu’elle soit institutionnelle ou opérationnelle. Aujourd'hui, mes compétences se résument en 3 points.



- Conception graphique :

Conduite de projets (réflexion stratégique, analyse...) : campagnes de mailing, reportages photos, refonte site Internet...)

Refonte d'un magazine et des carnets de voyages

Réalisation de différents supports de communication (magazine, affiche, dépliant, brochure, catalogue, newsletter, encart...)

Maitrise des outils PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop), environnement PC et Mac

Définition de l’orientation artistique selon la politique de l'entreprise et des partenaires

Coordination des différents acteurs liés à l'activité : chefs de produits, agences, imprimeurs, routeurs, studio interne...

Connaissance parfaite de la chaîne graphique



- Qualités rédactionnelles :

Rédaction de contenu (presse, magazine,Internet, documents spécialisés, ...)

Secrétariat de rédaction (définition et gestion du chemin de fer, coordination et vérification des différentes étapes techniques, relecture, contrôle de la qualité rédactionnelle, coupe et réécriture des contenus, cohérence photos et textes)



- Événementielle :

Organisation et logistique d’événements interne et externe (Congrès, soirées presse, lancement produit, manifestation...)

Interface avec les différents prestataires, les intervenants et la presse

Gestion et suivi du budget



Mes compétences :

Conduite de projets

Conception graphique

Chaîne graphique

PAO

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Planification

marketing opérationnel

communication institutionnelle, interne, opération

rédactionnelle

gestion événements

Management