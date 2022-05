Sandrine PONCET

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2005-2007 : TECNIPLAST France

Ingénieur Technico-commercial Ile de France Est, Responsable Grand Compte Sanofi-Aventis IDF et Spécialiste France « Hébergement des modèles Aquatiques »



Filiale française de TECNIPLAST SPA basé à Milan, Leader Européen dans la fabrication et la vente de matériel d’hébergement d’animaux utilisés dans la recherche Biomédicale.



Marché cible : Industrie Pharmaceutique, Recherche Publique Universitaire & Hospitalière, Société de Biotechnologie.



2000-2005 : MWG-Biotech France

Ingénieur Technico-commercial Ile de France



Filiale française de MWG Biotech AG, leader mondial de la synthèse d’oligonucléotides et de la prestation de service de séquençage.

Promotion du site e-commerce, lancement de produits innovants tels que les puces à ADN…



1997 – 2000 : ROUCAIRE - GROUPE DUCKERT EXPANSION

Ingénieur Technico-commercial Ile de France (Val de Marne)



Société nationale de distribution d'instrumentation scientifique de laboratoire. Vente et prospection sur toute la gamme de matériels destinés aux laboratoires publics CHU, CNRS, INSERM, INRA mais également destinés aux laboratoires de l’Industrie Pharmaceutique, Agro-alimentaire, Cosmétique.

Domaines d’activités : Chimie, Biologie, Mesure-Physique



1992 - 1997: FISHER SCIENTIFIC LABOSI

1995-1997 : Ingénieur Technico-commercial Ile de France (Essonne)



Leader mondial de la distribution de Matériel, Consommable et Produits chimiques de laboratoire.



1992-1995 : Assistante Commerciale Région France Sud



Gestion d'un portefeuille client depuis le siège à Elancourt :

Renseignements techniques, traitement des devis et des commandes.

Relances et prises de commandes téléphoniques.

Travail effectué en collaboration avec trois ingénieurs technico-commerciaux régionaux