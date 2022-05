Sandrine PRADA

Après plus de 16 ans passés en agence de communication généraliste et dans le studio lyonnais le plus réputé en conception rédaction, je mets toute mon expérience au service des annonceurs :



• Création de contenus rédactionnels sur tous supports de communication off line (éditions) et on line (web) à partir d’un brief client :

- Plaquette institutionnelle

- Plaquette produit

- Dépliant

- Journal interne ou externe

- Catalogue

- Newsletter

- Site web / e-newsletter / e-mailing

- Lettre de marketing direct

- Argumentaire de vente

- Fiche technique



• Rewriting de textes sur tous supports de communication off line (éditions) et on line



• Relecture + correction orthographique et/ou syntaxique



Mes compétences :

Conception-rédaction

Réécriture de textes

Optimisation de textes traduits

Relecture / corrections