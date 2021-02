Sandrine QUEVILLON

Spécialisée dans le domaine de la formation et de l'insertion j'ai débuté ma carrière dans le secteur social comme chargée d'accompagnement professionnel et social cette expérience m'a permis de me professionnaliser.

Véritable maître d'œuvre de la formation j'ai eu l'opportunité d'accompagner différents publics (cadres supérieurs, jeunes majeurs, publics en difficultés d'insertion) dans la mise en place et la définition de parcours de formation ou de projets professionnels adaptés.



Mes compétences :

formation

accompagnement

coordination

gestion

plan de formation

responsable formation

budget

IAE

management